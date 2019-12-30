تفاصيل انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

كشفت تحريّات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم حيث تبين أنها تابعة لقسم شرطة الورّاق والحادث وقع بطريق الفيوم دائرة قسم ثالث أكتوبر، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط مباحث و5 أفراد و21 متهمًا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد.



وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ترحيلات علي طريق الفيوم، لتنتقل مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات على طريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة والنيابة كادت سيارة أخرى أن تصطدم بها، فحاول قائدها تفادي وقوع التصادم واختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لميل السيارة بسرعة وانقلابها على جانبها.



وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث الذي تبين أنه يقع بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وتم نقل المصابين من المجندين والمتهمين إلى المستشفى وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة وسطحية، وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولم يسفر عن وفيات.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.