-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:13 م
ترحيلات
ترحيلات
ندى حمدي
طباعة
كشفت تحريّات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم حيث تبين أنها تابعة لقسم شرطة الورّاق والحادث وقع بطريق الفيوم دائرة قسم ثالث أكتوبر، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط مباحث و5 أفراد و21 متهمًا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ترحيلات علي طريق الفيوم، لتنتقل مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات على طريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة والنيابة كادت سيارة أخرى أن تصطدم بها، فحاول قائدها تفادي وقوع التصادم واختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لميل السيارة بسرعة وانقلابها على جانبها.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث الذي تبين أنه يقع بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وتم نقل المصابين من المجندين والمتهمين إلى المستشفى وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة وسطحية، وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولم يسفر عن وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

محمد الباز يكشف تفاصيل «أجراء أردوغان» للقتال في ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

منذ يوم

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

منذ يوم

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

تصوير جديد يكشف عن أمراض الأطفال العقلية مبكرا

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الرئيس نيوز

الآثار: سنحمي تماثيل التحرير من عبارات "أحمد ومنى"

البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019

إيقاف طارق العشري 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

قبل ساعات من تطبيقه.. التأمينات تخاطب الحكومة بالتعليمات الجديدة لتحصيل الاشتراكات والغرامات

منوعات

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

كشكول

"التعليم" تعترف: المدارس الخاصة تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

"التعليم" تحظر بيع الحلويات والبسكويت بالمدارس

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب ينظم مؤتمر للجنة إحياء التراث المعاصر.. غدا

أحمد مراد.. كيف تصل لـ«الأكثر مبيعًا» بأسهل طريقة؟

خليل حنا تادرس.. كاتب المراهقين صاحب الخلطة المثيرة

«العام الماضي في مارينباد» بمركز إبداع الإسكندرية.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك