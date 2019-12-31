40 % زيادة فى مبيعات أجهزة الكمبيوتر والمحمول محلية الصنع

كشف المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شعبة الحاسبات، أن حجم مبيعات أجهزة الكمبيوتر شهدت نموًا كبيرًا، خلال الربع الأخير لعام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن نسبة النمو تجاوزت ٢٥% خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع اقتراب امتحانات النصف الأول للمدارس والجامعات.



وأكد "إبراهيم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن مبيعات أجهزة الحاسبات المكتبية شهدت نموًا بقيمة 10% خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن الأكثر نموًا قطاع الحاسبات المحمولة واللاب توب والتي شهدت نمو بلغ 25%، متوقعًا استمرار المبيعات الجيدة مع خلال الربع الأول لعام 2020.



وقال "إبراهيم"، إن مبيعات السوق المصري تجاوزت 2 مليون وحدة خلال عام 2019، موضحًا أن تنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي أدت إلى تنشيط السوق؛ بفضل خطط الدولة للتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية.



وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوطين صناعة الإلكترونيات محليًا وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات التجميلية والتحويلة بالقطاع، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" وضعت آليات لإنشاء مصانع مصرية في هذا المجال ومنها تصنيع أول هاتف محمول مصري، وحققت نموًا بلغ 40% في مبيعات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والهاتف المحمول المحلي الصنع.