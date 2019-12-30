«الحكومة متعرفش».. حقيقة إضافة 1250 جنيهًا على بطاقات التموين

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة الدستور، حقيقة ما تم ترويجه عن أنه سيتم إضافة 1250 جنيهًا على كل بطاقة تموينية لمدة 6 شهور.



وأضاف الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الفكرة خرجت من اتحاد الغرف التجارية، لكن وزارتي المالية والتموين ليس لديهما علم بأي تفاصيل عن هذه الفكرة.



وواصل أنه لم يخرج أي بيان توضيحي رسمي بشأن هذه المبادرة، حتى الآن، ويجب توضيح حقيقتها في أسرع وقت ممكن.



يشار إلى أن وسائل الإعلام تداولت خلال الفترة الماضية، أخبارًا نقلًا عن مصادر مطلعة أعلنت عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلي، وأن وزارة المالية ستقدم دعمًا 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيَستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.