مصدر ينفي اختطاف طفل من أمام منزله في الشيخ زايد

نفى مصدر مسؤول صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف طفل يدعى روبرت مينا من أمام منزله بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، عقب عودته صحبة أسرته من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد المصدر أنَّ ما تمَّ تداوله في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وليس له أي أساس من الصحة.

