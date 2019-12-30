«الزراعة»: توفير التقاوي للقطاع الخاص لإنتاج أصناف معتمدة

قال أشرف خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إنه سيتم توفير التقاوي للقطاع الخاص لإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الحقلية ونجح المعهد في استنباط سلالات وأصناف وهجن للمحاصيل الحقلية المختلفة، والتي تتميز بالإنتاجية العالية والتبكير في النضج، كما تم تحديث حزم التوصيات الفنية لكل أصناف الهجن تمشيا مع التغيرات النباتية ونقلها للفلاحين بالتعاون مع جهاز الإرشاد الزراعي.



وأضاف رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية، في تصريحات له اليوم، أن المعهد يسعى إلى زيادة معدل تكثيف الأزر بهدف زراعة أكثر من محصولين في العام وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من وحدتي المياه والأرض، كما تم تطوير انشطة الحملات القومية للنهوض بإنتاجية مختلف المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أنه تم نشر تقنية الزراعة على مصاطب لمحصول القمح والذرة والفول البلدي وفول الصويا لترشيد استهلاك المياه وتوفير التقاوي وتقليل ساعات التشغيل وزيادة العملية الإنتاجية.