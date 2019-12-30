أحمد حلمى.. روح الزعيم تتجسد

لا يرى أحمد حلمى فنانًا فى العالم يشبه عادل إمام: «لا يوجد أحد يستمر كل هذا الوقت نجمًا أول».

يحلم «أحمد» بالوصول إلى النقطة التى حافظ بها «عادل» على بقائه وعظمته.

ورغم أنه يمرَّ الآن بفترة انطفاء مرَّ خلالها بمجموعة من الأفلام التى لم تنجح على السوشيال ميديا ولا شباك التذاكر، إلا أن بدايته تشبه طفولة الزعيم، التى كان الفقر بطلها الأول: «حالى أنا وأسرتى كان مثل أى أسرة مصرية، سافرنا الخليج ووالدى عاد ونقوده كلها ضاعت فى شركات توظيف الأموال (الريان) و(الشريف)، وعدنا للصفر مرة أخرى».

وفق كتاب «حلمى خارج السرب»، الصادر عن مهرجان القاهرة السينمائى عام ٢٠١٦، كان «حلمى» عنيدًا طوال الوقت، قال له أحد أصدقائه: «هتتجوّز منى زكى». كان عاطلًا، جالسًا على المقهى: «كانت بالنسبة لى حلمًا، لا مقارنة بيننا، ولا أحلم بمقابلتها حتى».

كان يحبها، فعاند حتى جمعتهما الصدفة فى فيلم «عمر ٢٠٠٠»، وفى إحدى المرات، تشاجرت مع موناليزا فى الكواليس، غيرة بين فنانتين جديدتين تدخّل أحمد حلمى، وأصبح طرفًا فى فريق «منى»، وانتهت المشاجرة بتحقيق حلمه، بدآ قصة حبهما وتزوَّجا.

العند مفتاح بارز من مفاتيح شخصية أحمد حلمى. ففى فيلم «سهر الليالى»، قرأ ورقًا جميلًا يبشِّر بفيلم مهم، لكن «جميع أبطال العمل لم يقبلوا المشاركة فى البداية، ولا منى ولا فتحى عبدالوهاب ولا شريف.. كلنا رفضنا».

لماذا؟

يحكى «حلمى» أن المخرج، هانى خليفة، كان مجهولًا بالنسبة لهم، والوَسَط كان مقسومًا بين إسعاد يونس ومحمد حسن رمزى: «كان وقت الاحتكار فى السينما؛ إمَّا أن تكون معه أو معها».

عاند «حلمى» لأنه كان يرى فيلمًا جميلًا، رغم أن ظروف إنتاجه صعبة: «قالت لى منى: وافق الدور حلو، فوافقت، وكنت أعرف أنه سيعرض فترة ثم ينتهى من السينما سريعًا، ولن يجد سوى الفضائيات، لكنه خيَّب ظنوننا وعمل ضجة، وترشَّح للأوسكار».

لنتوقف قليلًا عند نقطة التحول فى حياة «حلمى».

لم يكن يبحث عن نجاح جارف أو ثراء فاحش قدر بحثه عن إشارة بأنه على الطريق الصحيح.

عام ١٩٩٩، بدأ رحلة البحث عن دور، واحترف برامج الأطفال بـ«لعب عيال»، فاتصل به المخرج شريف عرفة وطلبه للاختبار «كاستنج»، جلس أمام الكاميرا، ومثّل لأول مرة، وكان مقبولًا، وذهب إلى مكتب الإنتاج، سمع قصة الفيلم، ووجد مساحة الدور كبيرة، فطلب ١٥ ألف جنيه، فقالوا له: الدور ميزانيته ٥ آلاف فقط.

استدعى فى ذاكرته موقفًا حدث قبل «الكاستنج» بحوالى شهر، حين اتصلت به والدة صديقه وأخبرته بأنها حلمت له حلمًا: «ستأتيك ورقة صغيرة، إما صغيرة أو رقمها صغير، لا ترفضها».. فوافق على الفيلم، وأخذ ورق الفيلم ليقرأه، فكان «عبود على الحدود»، وبدأت رحلته فى السينما.

بعد عامين، قبل دور البطولة بسبب بائعة نعناع.

ما الذى جرى؟

يقول: «كنت فى الطريق إلى سينما (كوزموس) لحضور العرض الخاص لفيلم (رحلة حب)، وأنا أرتدى كاب حتى لا يرانى الجمهور، لكن شابًا لمحنى على الرصيف وأمسك بى من يدى، وقال لأمه: بصى مين.. بصى.. قلت له: وطى صوتك كى أمرّ بسهولة وسط الزحام، فقال لى: أمى عندها ٨٠ سنة وجاءت عشان تشوفك، وعرفت أنها بائعة نعناع، وحلف لى أنها أتت عشانى بالتحديد، وهى قالت لى: أنا بحبك قوى وجيت لك».

كانت هذه الكلمة، بالنسبة إلى «حلمى» من نوعية الإشارات التى يبحث عنها، وتناسب مقاييسه ليقوم بدور البطولة: «الفكرة أنها لا تعرفنى من التليفزيون فقط، إنما مصرة تحضر لى الفيلم فى السينما».

يتغيّر «حلمى» مع التجارب التى يمر بها. فى ٢٠٠٧، قرَّر أن يتوقف عن تسويق الأفلام بخفة دمه وقبوله، لا بد أن يكون هناك فيلم قوى يجذب الناس.

كان رأيه أنّه لو اعتمد على محبة الناس له فقط سيخسر فى الأعمال المقبلة حين يصبح ظهوره مملًا. بعد نجاح «كده رضا»، قرر أن يصنع عملًا مختلفًا: «معنى إنى أبيع الفيلم للناس أنه يعجبهم، فبدأت أضيف أشياء مع بعضها. بالطريقة دى، عملت فيلم (آسف على الإزعاج)، وأعجب الناس لأن الجمهور يعشق أن يكون الفيلم أذكى منه ويكسر كل توقعاته».

بدا «حلمى» مختلفًا منذ اليوم الأول، مشروع هائل يمكن أن يكون خليفة عادل إمام فى المستقبل القريب لولا سقوطه فى أفلام لا تشبه أفلامه القديمة، لكنه يملك منطقًا لا يطبقه على نفسه فقط إنما على زملائه. نصح محمد سعد بتغيير شخصية «اللمبى»، وتقديم شخصية أخرى، ثم العودة للمبى مرة ثانية: «قلت له: شوَّق الناس، عشان ينتظروك، لكن الظروف الإنتاجية لها أحكامها»، والآن، يحتاج «حلمى» العودة إلى طريقة تفكيره القديمة قبل أن يصبح ظهوره مملًا: «يبيع أفكارًا جميلة فى أفلامه، لا يبيع نفسه».

