عادل إمام.. الكاهن الأكبر

لمع عادل إمام فى طفولته، بين رواد المقاهى وعيال الشارع، بخفة دمه ومقالبه، وأصبح نجم الحلمية- حيث خرج شابًا عاديًا من الشوارع الفقيرة المحيطة بالحى ليصبح أشهر رجل فى مصر- لكنه يعترف بأن هذه الشقاوة ردّ فعل على قسوة والده معه، كان «صول شرطة» مسئولًا عن سجن، والضرب طريقته الأثيرة فى البوح بغضبه.

فى إحدى المرات ضاعت «شنطة المدرسة» ففكر فى الهروب إلى الصعيد لآخر حياته كى ينجو من العقاب. فحسب حسبته، وهو يفكر و«يشوط طوب الأرض» فى الطريق إلى محطة القطار فوجئ بوالده ينادى عليه ويسأله عن الشنطة، حكى له ما جرى، فأبرق وأرعد وجرجره إلى البيت، وهناك نال «علقة» لن ينساها فى حياته.

كان هذا جانبًا من قصة طفولة عادل إمام، التى قادته إلى الكوميديا.. كان يضحك ويُضْحِك الآخرين لينسى همومه، والجانب الآخر دفعه إلى قرار مصيرى، وهو أن يكسب مالًا كثيرًا ويملك بيوتًا كثيرة بدلًا من بيته القديم، الذى فقده بلا سبب مقنع.

كان عائدًا من المدرسة، ووجد سريره فوق عربة كارو «مهكعة» يجرَّها حصان عجوز، فاندهش: «جريت على أمى، وسألتها: إيه الحكاية؟.. فقالت لى إننا بنعزِّل من البيت لأن واحدة ست اشترته وسوف تبنى مكانه بيتًا جديدًا». يحكى عادل أنه، يومها، شعر بـ«حاجة مش عارفها بتخنقنى، وعرفت بعدها أننا مجرد سكان ممكن صاحب البيت يرمينا فى أى لحظة، فانقهرت وبكيت وشعرت بمرارة لم أفهمها».

تمرَّد على والده، وعاش مع خاله، وهناك انقلبت حياته مرة أخرى، وأصبح صوفيًا: «مررت بتجربة من نوع آخر، التصوف. الصلاة فى مواعيدها، الوضوء حسب السنة، الصيام يومى الإثنين والخميس، وفى رمضان، أردد الأدعية والأذكار والأوراد باستمرار، ولا أكتفى بالقرآن، أقرأ التفاسير والأحاديث النبوية الصحيحة. طوفان من الروحانيات، واكتشفت لأول مرة ميلى للتطرف، متطرف فى زهدى، وشهواتى، وذوقى، وآرائى».

كبر عادل قليلًا بهذه التركيبة النفسية، التى تميل إلى التطرف والتمرد على العالم، ردًا لـ«قلة جدعنته» معه، وهو الطفل الذى يضحك الحى كله لرؤيته وهو يقلّد أشهر بلطجى فى المنطقة، ومثل كل الفقراء، انضمّ إلى تنظيم شيوعى ليحمّل الأنظمة السياسية والأغنياء، بشكل عملى، مسئولية فقره، وكان طبيعيًا فى هذه التنظيمات المطاردة من الأمن أن يختار العضو لنفسه اسمًا حركيًا، وكان قائده يدعى «الرفيق عباس»، وأراد عادل أن يكون رفيقًا أيضًا، لكن زملاءه صدموه، واختاروا له اسمًا حركيًا لا يختلف عن اسمه الأصلى «عادل»: «عملتها زعلة وخرجت من التنظيم».

لينتقم، أصبح سياسيًا أكثر من الجميع، أعضاء التنظيم الشيوعى والفنانين والمعارضين، وزار لاجئين فى عشرات الدول، وفق منصبه سفيرًا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، كى يثبت للجميع أنه لم يكن يومًا ما مهرِّجًا.. إنما فنان يعيش الحياة بطريقته.

وما هى وصفة عادل إمام؟

عاش تجارب الصوفية والدروشة والشيوعية والالتزام والشراهة وحب الفلوس، وكان يختبر نفسه كلما بعد أو اقترب إلى الحقيقة، والحقيقة، فى نظره، هى الناس: «نجحت حين بدأت أسخر من أى شعار يجرفنى بعيدًا عن مشاكل الناس». العالم واسع، أوسع من التصورات الضيقة والإفيهات المستهلكة، ويقتنع عادل بأنه بدا نجمًا حين قرّر اكتشاف الحياة: «كنت أتصور أن العالم ينتهى بعد بركة الفيل فى السيدة زينب، وأن الحياة تتوقف خلف مسجد الرفاعى. كانت تلك المساحة الممتدة بين القلعة وشارع الخليج عالمًا ثريًا بالنسبة لى، لكننى وجدت أبعادًا أخرى عندما بدأت أقرأ الأدب وأتعرَّف على مسرحيات موليير بكل هزلها وتراجيديات شكسبير بكل العمق الإنسانى الذى تغوص فيه».



