أصالة تكشف اسم أغنيتها الجديدة (فيديو)

نشرت الفنانة أصالة عبر "إنستجرام"، برومو الفيديو كليب الجديد الخاص بها، وعلقت "أصالة" على الفيديو قائلة: "قريبًا.. شامخ".



وحقق الفيديو عبر موقع يوتيوب ما يقرب من 200 ألف مشاهدة واحتل المركز الـ 34 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.



وآخر ألبومات أصالة، الفنية ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها أغنية "جابو سيرته"، و"مبقاش سر"، و"نكتة بايخة"، وغيرها من الأغاني.