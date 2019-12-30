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«خناقة» بين نائب ومسؤول بالبيئة.. وموسى: «خليك بره بس» (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:50 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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نشبت مشادة قوية على الهواء بين الدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بالقليوبية، وبين رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب بسبب انبعاثات مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وقال رضوان الزياتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، "إن الموضوع أكبر من محمد عبد الله ولازم وزيرة البيئة تتدخّل، وليس لديه الإمكانيات للحديث عن المصنع، وعبد الله مسئول عن الشجر فقط وليس الأسمدة والمواد الكيماوية".

ورد محمد عبد الله، مدير إدارة البيئة بالقليوبية: "أنا مسئول عن البيئة كلها بكل مصانعها وليس الشجر فقط وأنا أتحدث بحديث علمي والمياه التي تصرف في ترعة الإسماعيلية مطابقة للمواصفات، والنائب يتحدث بكلام غير علمي ويتحدث بكلام مرسل".

وتابع عبدالله: "نحن نستهدف مصلحة الناس ولا مصلحة لنا مع المصنع والشركة وننتظر تقرير وزارة البيئة عن المصنع"، مضيفًا: "يعني إيه أكبر مني؟ أنا المسؤول في المحافظة".

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