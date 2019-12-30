شريف مدكور: السرطان «هدية من ربنا» ورسالتى للناس: لا تيأسوا (حوار)

أمام الشاشات كشف عن مرضه بداء السرطان، مؤكدًا صموده فى وجه المرض المخيف، حتى أصبح رمزًا لتحديه، وانضم إلى قافلة المحاربين وأبطال الحياة الذين رضوا بقضاء الله وقدره، وقرروا عدم الاستسلام فى وجه هذا المرض.

إنَّه الإعلامى شريف مدكور، الذى تحدث لـ«الدستور»، عن رحلة اكتشاف إصابته بمرض السرطان، وكيفية تعامله معه، وتأثير المرض على مسار حياته، فى ظل صعوبة العلاج، بالإضافة إلى رسالته لجماهيره ومحبيه فى مطلع عام ٢٠٢٠.



■ بداية.. كيف استقبلت خبر إصابتك بمرض سرطان القولون؟

- فى نهاية أبريل الماضى، كنت أجرى بعض الفحوصات الطبية بعدما شعرت بتعب شديد، وفوجئت بوالدى يخبرنى بأن نتيجة الاختبارات أثبتت وجود ورم خبيث، وساعتها لم أشعر بالضيق، بل شعرت بأن المرض هدية من ربنا، لأن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه، لذا أشعر بالرضا النفسى بما كتبه الله لى.

■ لماذا أصررت على الذهاب للاستديو وتصوير حلقاتك فى رمضان الماضى رغم حالتك الصحية؟

- قرار الذهاب للاستديو والتصوير كان بسبب فريق العمل، لأن «حرام أقطع أكل عيشهم»، ووقتها قررت العمل دون أن أخبر فريق البرنامج بأى شىء، حتى إننى صورت ٣٠ حلقة من البرنامج فى ٣ أيام فقط، ولم يعلم أحدهم بحقيقة مرضى إلا أثناء تصوير الحلقة التى أعلنت فيها ذلك، وساعتها فوجئت ببكاء جميع العاملين معى، خاصة أن هذه الحلقة كانت قبل دخولى إلى العمليات لاستئصال ٢٥ سم من القولون.

■ ما آخر تطورات رحلتك مع مرض السرطان؟

- الحمد لله، أخضع حاليًا لمرحلة العلاج الكيماوى تحت إشراف أطباء مصريين، لكنى بعد انتهائى من جلسة الكيماوى أظل لمدة يومين فى المنزل غير قادر على الحركة بسبب الإرهاق، كما أنى أصبت مؤخرًا بفيروس فى الدم، أخبرنى الأطباء بأنه بلا علاج نتيجة ضعف مناعتى الناتجة عن جلسات الكيماوى.

ونتيجة لهذا المرض أصبحت أفضل الابتعاد عن الناس وارتداء الكمامات بشكل مستمر، وأفضل عدم السلام بالأيدى خوفًا على من أعرفهم من انتقال الفيروس، وحاليًا أحيا بدعوات المصريين ودعمهم وحبهم الذى ظهر لى بشكل لم أكن أتوقعه أبدًا.

■ كيف تغيرت حياتك بعد إصابتك بهذا المرض؟

- أنا كما أنا، أحيا على سجيتى، لكن بعد جلسات الكيماوى بدأ شعرى يتساقط فقررت أن أحلقه بنفسى، حتى يعتاد الناس على مظهرى دونه.

■ من أين جاءتك القدرة على محاربة مرضك؟

- كل من أصيب بمرض السرطان هو محارب، ويجب أن ننحنى جميعًا لمن يمرون به، وما يتجاوزونه من صعاب، وعن نفسى أعتقد أن كل ما أنا فيه هو فضل من الله، وأرضى بقضائه وقدره، كما أن الأمر يرجع لأنى عشت طفولة سوية، مع والدى شريف مختار ووالدتى نجوى فوزى، فى بيتنا بمصر الجديدة. وطفولتى التى بدأت عام ١٩٧٢ كانت سعيدة ولطيفة، وبها قدر من «الدلع» والالتزام، فوالدى ووالدتى لم يتشاجرا أو يتحدثا أبدًا بصوت مرتفع، بل كنا نعيش حياة مستقرة، نلتزم فيها بمواعيد الغداء والعشاء، ونستمع إليهما وهما يتحدثان عما مرا به خلال يومهما، كما كان أبى وأمى يشجعاننا على الحديث عن كل ما نمر به فى المدرسة أو الجامعة دون خوف أو خجل، لذا لم نكن نخطئ حتى نواجه أى عقاب. كما كان جدى لوالدتى هو الفريق محمد فوزى، وهو رجل له احترامه وهيبته، وممن بنوا جيش مصر بعد نكسة ١٩٦٧، وكنت أقضى عادة أشهر الصيف فى بيته بالإسكندرية، لكنه، وحتى وفاته عندما كنت فى سن ٢٩ عامًا، لم يكن يتدخل فى حياتنا الشخصية، بل كان كل منا يعرف حقوقه وواجباته. ومن جدى تعلمت حب الوطن والانتماء والبساطة، خاصة أنه، ورغم كونه وزيرًا سابقًا، كان ينزل إلى السوق ويشترى الخضار بنفسه.

■ أخيرًا.. ما النصيحة التى تقدمها للناس فى مطلع عام جديد؟

- أقول لهم لا تيأسوا من رحمة الله، وعيشوا حياتكم و«اتبسطوا»، فالمرض رسالة من الله تكشف عن حبه.

