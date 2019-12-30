أنيسة حسونة: مشاعر الناس أبكتنى.. وأتمنى أن أظل مصدر بهجة (حوار)

فى ليلة وضحاها تغيرت اهتمامات حياتها، فمن الانشغال بجلسات مجلس النواب وطلبات الإحاطة وهموم السياسة والمواطنين إلى الاصطدام بخبر الإصابة بمرض السرطان والدخول فى دوامة المواجهة والعلاج.

هكذا تحولت حياة محاربة السرطان، مرتين، والنائبة البرلمانية أنيسة عصام حسونة، التى تحدثت لـ«الدستور» عن معاناتها مع المرض ومراحل مواجهته، وأثره فى تغيير أولويات حياتها، بالإضافة إلى أمنياتها لنفسها وأسرتها وللمصريين فى مطلع عام ٢٠٢٠.

■ بداية.. كيف استقبلتِ خبر إصابتك بمرض السرطان لأول مرة، ثم التعافى قبل عودة المرض مرة أخرى؟

- شعرت كأن الدنيا تريد أن تعاقبنى، وتغيرت أحلامى وطموحاتى فجأة وكأنها تبخرت. فقد كانت تجربتى مع السرطان أليمة وصعبة، وحين أبلغنى الطبيب بالمرض شعرت كأن شيئًا ارتطم بجسدى بشدة، وفقدت توازنى وإدراكى للأمور، خاصة أننى لم أكن أتخيل فى يوم من الأيام أن يصيبنى هذا المرض اللعين على الإطلاق، بل كنت أظنه يصيب الآخرين، لكن ليس أنا.

■ كيف تأثرت حياتك بعد اكتشاف إصابتك بهذا المرض؟

- شغفى تجاه الأشياء تغير، وضاقت الدنيا فى وجهى، وشعرت بتأنيب ضمير، وكانت الأفكار التى تداهمنى تدور حول فكرة هل هذا عقاب من الله؟ هل أخطأت؟ هل آذيت أحدًا؟، لكنى بعد أشهر بدأت أتعايش مع هذا المرض وأواجهه، وأدركت أن الله كتب علىّ هذا المرض من أجل أن يجعله فى ميزان حسناتى، وتعلمت فى هذه الفترة أنه لا بد من الرضا بقضاء الله وقدره، وأن الرضا لمن يرضى.

وبعد ذلك، أصبحت بعض الأشياء البسيطة تسعدنى. فقد كنت أشعر بسعادة بالغة إذا تلقيت اتصالًا من مريض سرطان يريد أن يأخذ بيدى نحو النجاة، وكنت أشعر بأنه «سند»، وأصبحت أجد الرضا فى مساعدة المصابين بهذا المرض اللعين، حتى لو كانت المساعدة معنوية، لأن شعورى أصبح مختلفًا تجاههم. وكان من ثمار هذه الفترة أنى ألفت كتابى الأول «بدون سابق إنذار»، كى يكون حافزًا للمرضى على تخطى المراحل الصعبة من هذا المرض، الذى غير فىَّ الكثير من الأشياء وجعلنى أشعر بالإنهاك والتعب بسرعة.

■ هل يعنى ذلك أنك نجحت فى التعايش مع المرض؟

- بكل صدق أقول إن التجربة كانت مؤلمة ومؤثرة، فى ظل التأثير الصعب للعلاج، واكتشافى فجأة وبعد عدة أشهر من الاطمئنان أن دلالات وجود الأورام بدأت تظهر مجددًا.

وكل ذلك جعلنى أركز فى جوانب أخرى من الحياة، فقد كان كل يوم أصحو فيه يعد فجرًا جديدًا وميلادًا جديدًا لحياتى، وكنت وقتها أناجى الله تعالى كى يأخذ بيدى ويجعلنى من المحتسبات ويزيد من أجرى.

ويمكن القول إن إصابتى بالمرض جعلتنى أشعر بقيمة الوقت، مع التركيز فى الأشياء التى أحبها دون الالتفات إلى أحد، كما أن اهتماماتى لم تعد كما كانت فى السابق، بل أصبحت أحب الجلوس بالقرب من بناتى وأحفادى وأن أشاركهم اللعب، لأنى لم أشبع منهم، حتى إنى غيرت مقر إقامتى كى أكون بالقرب منهم.

وكذلك تغيرت قناعاتى، أيضًا، فلم أعد أحزن على بعض الأمور التى يتصارع حولها الآخرون، وأصبح الأهم لدىّ هو ما سوف يتذكره الناس عنى، وما قدمته لبلدى والمجتمع، وأصبحت أولوياتى أنى أفكر فى أحفادى، وأن يتذكرنى الجميع وأنا مبتسمة وسعيدة أثناء وجودهم حولى.

لذا أتمنى أن أحقق كل أمنياتى بالشكل الذى أتصوره، كما أنى اكتشفت أن سعادتى تكمن فى خدمة الناس وحقهم فى الحصول على العلاج المجانى، وأتمنى أيضًا لزملائى فى فريق مستشفى القلب بأسوان أن يجعل الله هذا العمل فى ميزان حسناتهم.

■ كيف استقبلت أسرتك هذا التحول فى حياتك؟

- دعم أسرتى كان كبيرًا جدًا فى هذا الوقت العصيب الذى أمر به، لكنى كنت أشعر بسعادة بالغة عندما أتلقى اتصالات ورسائل من أشخاص لا يعرفوننى شخصيًا، وكذلك عندما ألتقى بأشخاص لا أعرفهم فى الشارع وأجدهم يدعون لى، ويقولون «شدى حيلك».

وفى هذه الأوقات وجدت الجميع يغمروننى بحبهم ودعمهم وهو ما أثر فىّ جدًا، حتى إنى كنت أبكى من التأثر بالكلمات الطيبة التى أجدها على ألسنة المصريين، وقلوبهم الطيبة ومشاعرهم النقية الصادقة، وأشعر بأن حب هؤلاء ودعاءهم رسالة من الله ونعمة كبيرة.

وكل هذا منحنى حالة كبيرة من الرضا، وغير من أولوياتى، التى أصبحت كما قلت تتركز حول أحفادى، والمتعة الصغيرة التى أجدها فى قراءة كتاب، والجلوس للتأمل، والسؤال حول إن كان الوقت سيسعفنى باللعب معهم مجددًا أم لا؟.

■ ما أمنياتك مع مطلع العام الجديد؟

- أمنيتى فى ٢٠٢٠ أن يعيننى الله على مرضى، لأنى اكتشفت، منذ أيام، أننى سوف أبدأ مرحلة جديدة فى مقاومة هذا المرض اللعين، كما أتمنى أن أسعد كل من حولى وهم زوجى وبناتى وأحفادى وإخوتى.

لذا أتمنى أن أكون، لآخر لحظة فى عمرى، مصدر بهجة وسعادة بالنسبة لهم، ولا أكون عبئًا عليهم أو أسبب لهم الحزن، وسعادتى ستكون فى أن ينعم الله علىّ كى أقاوم هذا المرض وأستمتع بوجودى وسطهم. كما أتمنى لمصر، فى العام الجديد، كل الخير، وأن تتقدم أكثر، ويكون المصريون أكثر سعادة وقدرة على تحقيق أحلامهم، وأرجو أيضًا الإسراع فى الإفراج عن الذين يخضعون حاليًا للتحقيقات والمحاكمات، خاصة من الشباب الذين لم تثبت إدانتهم بأى جرائم، حتى يستمتعوا مع أهلهم، لأنى أدركت أن اللحظة الواحدة تساوى الكثير فى حياة كل إنسان.

