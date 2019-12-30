الباز: الدولة أصيبت بنكسة في 2011 نتيجة النوايا الحسنة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة «الدستور»، إنه من ضمن التعديلات التي أجريت على القانون الخاص بالصندوق السيادي للدولة تحصين العقود مع المستثمرين.



أضاف الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا التعديل أثار لغطًا خلال الفترة الماضية، موضّحًا أن الدولة من حقها أن تتخذ إجراءات لتسهيل مسألة الاستثمار، خاصة أن التعاقدات التي تبرمها الدولة، لو تم الطعن عليها، فإنها ستكبّد البلد المليارات تعويضًا للشركاء الأجانب.



وواصل "الدولة حاليًا في مرحلة بناء كاملة، ويتم وضع خطة للاستثمار في مصر، ويجب فتح تحقيق كامل في الطريقة التي كانت يدار بها ملف الاستثمار في الماضي".



استطرد: أن الدولة تعرضت في 2011 لنكسة كبيرة تدهورت على إثرها الأوضاع الاقتصادية والسلوكيات والأخلاق في البلاد، رغم أن مَن قاموا بالثورة كانت نيتهم جيدة، ولا يمكن أن نخوّنهم".