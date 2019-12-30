«العام الماضي في مارينباد» بمركز إبداع الإسكندرية.. غدا

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم الفرنسي "العام الماضي في مارينباد" بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والغموض، ويعد واحدا من أكثر أفلام القرن العشرين سحرا وحداثة، حيث أنتج الفيلم عام 1961، وهو من بطولة فرانسوا بيرتن، جيرار لورين، ساشا بيتوف، جان لانيير، لويس جارسيا، وسيناريو آلان روب جرييه، وإخراج آلان رينيه.



ويعرض الفيلم ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، وتعقبه ندوة يديرها الناقد محمد كمال.