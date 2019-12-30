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فن

عمرو سعد.. روح زكى التائهة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:35 م
جريدة الدستور
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ليس كل أسمر صورة لأحمد زكى، لأن أحمد زكى حالة.. قبل أن يكون مجرد شكل أو لون، لكن الطريقة التى تم تقديم عمرو سعد بها للجمهور فى بداياته كانت هى نفس الطريقة التى تم تقديم أحمد زكى بها، فصنعت له هذه البداية صورة قريبة وشبيهة منه، فتصور الناس أنه يخوض نفس الرحلة والمشوار، وعزز من ذلك تشابه عمرو سعد مع النجم الأسمر فى اللون والشعر الأكرت وحتى شهر الميلاد.
هذه البداية كانت من خلال وضع عمرو سعد فى أدوار صغيرة للشاب الفقير النحيف بملابسه الرثة، ثم تصديره كبطل رئيسى من خلال فيلم «حين ميسرة» وشخصية «عادل حشيشة» الشاب المعدم الذى يقاوم الحياة، ثم شخصيته فى فيلم «دكان شحاتة» بأدائه الميلودرامى فى دور الأخ البائس بين أشقائه، كان كل ذلك بمثابة نحت خاص لحالة أحمد زكى الفنية وإعادة استنساخها، وربما هذا الاستنساخ قد حدث لا شعوريًا كما يقول المخرج خالد يوسف، الذى اكتشف «سعد» وقدمه لنا، لكن الأخير يؤكد دائمًا فى كل حواراته أنه يصنف نفسه كواحد من تلاميذ مدرسة أحمد زكى فى الأداء التمثيلى، وأن «زكى» يطارده فى كل أعماله، معترفًا بأنه يسعى بكل جهد لأن يتخلص من هذا العبء، وربما الطريقة التى ظهر بها فى «دكان شحاتة» تؤكد ذلك، إذ تذكر كل من يشاهدها بهيئة أحمد زكى فى فيلم «الهروب».
هذا العبء قد تغلب عليه عمرو سعد بعد الخروج من عباءة خالد يوسف، الذى يبدو أنه قد حصره فى هذه المنطقة ووضعه فى أدوار الشخصيات البائسة والكادحة ضمن الطبقة المعدمة، والدليل على ذلك أنه فضّل هانى سلامة عليه فى فيلم «الريس عمر حرب».
ويعترف عمرو سعد بأن محاكاته لأحمد زكى لا تعيبه فى شىء، طالما أنه يسعى للعثور على نغمته الخاصة، التى يبدو أنه متذبذب فى الإمساك بها حتى الآن، كما يبدو أنه تائه بين أمور عديدة، هى أن يكون نجم شباك يراهن عليه المنتجون، وهذا ما فشل فيه حتى الآن، وبين أن يقدم أداء تمثيليًا يليق بموهبته وتوقعات الجمهور منه.
وأزمة «عمرو» أن كلمة المنتجين أقوى من إرادة الفنان، كما أن ظروف العمل والحياة وقلة الخيارات من حوله تجبره على أن يقدم أى شىء ويعمل أى شىء، كى يكون موجودًا فى الصورة وكجزء من المعادلة.
ويقترب «عمرو» الآن من الخمسين عامًا، على بعد سنوات قليلة من العمر الذى توفى فيه أحمد زكى، ٥٦ عامًا، وبمقارنة الصورة بالأصل، تجد أن «زكى» قدم كل شىء، وتربع على عرش السينما وتاريخها فى هذه السن، بينما «عمرو» ما زال يتحسس ويتعثر ويكتشف ذاته، بل يخرج أحيانًا من معادلة الإيرادات والجمهور والرهان عليه من الأساس.

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