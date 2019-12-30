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محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة في الطور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:35 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوم الجمعة، مسجد الرحمة بمدينة الطور، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن زيارة وزير الأوقاف للمحافظة.

وقررت وزارة الأوقاف إطلاق قافلة دعوية إلى محافظة جنوب سيناء، يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن علماء القافلة سيعقدون عددا من الندوات الدينية يوم الخميس بمدينة الطور وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "الدخول في معية الله عز وجل، أسبابه وآثاره".

وأضاف: أن القافلة تضم كلا من الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الإرشاد الديني والدكتور محمود شاهين مدير عام شئون القرآن والدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة بالوزارة وعددا من شباب الأئمة.

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