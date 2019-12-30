عبدالرحيم كمال.. الراهب

يقف عبدالرحيم كمال كواحد من كتاب الجيل الحالى على مسافة متقاربة مع وحيد حامد رغم اختلاف منهجهما، فالأخير يلعب فى مساحة الدراما الواقعية وشخصياته من الحاضر، بينما الأول يلعب فى منطقة خاصة به، بالهروب إلى الماضى والحكايات الشعبية والأساطير ومعالجتها بشكل قريب مع هموم الحاضر وإشكالياته.

لكن لأى سبب من الأسباب يعتبر عبدالرحيم كمال صورة لوحيد حامد؟

السبب الأول هو أن عبدالرحيم كمال صاحب فكرة ومشروع، وصاحب أسلوب ومثقف حقيقى دخل إلى عالم السينما من خلال القصة القصيرة مثل وحيد حامد، ربما ليس لـ«عبدالرحيم» مواقف واضحة فى كتاباته حتى الآن، بسبب انكبابه على إعادة تدوير الأساطير والحكايات الشعبية، لكنه يقترب من وحيد حامد فى فكرة أن لكل منهما مشروعًا يعملان عليه، لذلك منح الجمهور لهما مكانة خاصة، وهذه المكانة التى نالها عبدالرحيم كمال فى الفترة الأخيرة بين الجمهور وحتى الوسط الفنى، هى نفسها الصورة القريبة من مكانة وحيد حامد، التى صنعها لنفسه طوال مشواره، هذه المكانة هى قوة الكاتب وثقل اسمه.

يقول وحيد حامد عن هذه المكانة: «صنعتها باحترامى لنفسى وللناس، وعدم قبولى أن يغيّر أى فنان أو مخرج كلمة واحدة فى النص الذى كتبته، مهما كان هو أو هى، لا أحد يجرؤ»، وهو المبدأ الذى حاول أن يضعه عبدالرحيم كمال لنفسه، وقاله أثناء لقائه الإعلامى محمود سعد، لكنه لم يستطع تحقيقه حتى الآن، حين فاجأ جمهوره بإصدار بيان يتبرأ فيه من مسلسل «زلزال» بعد تغييرات عديدة طرأت على النص المكتوب من قبل مخرج العمل.

وإذا كان أكثر ما يميز وحيد حامد هو حواره، فإن عبدالرحيم كمال يتميز بكلماته البديعة ولغته التى تميل إلى اللغة الأدبية رغم عاميتها، وربما مسلسله الأخير «أهو ده اللى صار» أبرز دليل على ذلك، إذ أثار ضجة واسعة بعد عرضه وتداول الجمهور الاقتباسات الحوارية على لسان أبطاله فى كل مكان، مشيرين إلى عبقرية المؤلف عبدالرحيم كمال، وهى إشارة نادرة، إذ لا يهتم الجمهور ولا يعرف عادة مؤلفى الأعمال التى يشاهدونها.

وكان «وحيد» أول مؤلف تكتب الجهة الإنتاجية اسمه على الأفيش، هكذا «فيلم لوحيد حامد»، كان ذلك فى فيلم «محامى خلع»، الذى كتبه لهانى رمزى، إذ عادة يتقدم اسم المخرج أو بطل العمل وليس المؤلف.

ويتجه عبدالرحيم كمال الآن إلى هذه المكانة، حيث يشير الجمهور دائما بقولهم: «مسلسل لعبدالرحيم كمال.. فيلم لعبدالرحيم كمال»، وهو ما قال عنه فى أحد حواراته إنها مسئولية ضخمة تقع على عاتقه، وسيسعى جاهدًا ليكون على قدر هذه التوقعات والمحبة، فى ظل محاولاته المقبلة التى يقوم فيها بالكتابة فى أنواع وقوالب متعددة بدلًا من الانحصار فى شكل واحد ولون واحد.

