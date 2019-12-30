دبلوماسي أمريكي: ضرباتنا في العراق وسوريا رسالة إلى إيران

أكد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، الاثنين، أن ضربات البنتاجون الأخيرة التي استهدفت مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا جاءت كتحذير من الرئيس الأمريكي إلى طهران.



وفي موجز صحفي عبر الهاتف، قال المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني، برايان هوك: "بعث الرئيس ترامب رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات ضد مواقعها ومواطنيها، وإذا تعرضنا لهجوم من قبل النظام الإيراني أو وكلائه فنحن نتخذ خطوات جوابية حازمة".



واتهم هوك إيران بتمويل ودعم "كتائب حزب الله" وانتهاك سيادة العراق، مؤكدًا أن القصف الأمريكي لخمسة مواقع في العراق وسوريا كان "دفاعيا" واستهدف مخازن أسلحة ومراكز قيادة لـ "كتائب حزب الله".



وتحمل الولايات المتحدة "كتائب حزب الله"، التابعة لقيادة "الحشد الشعبي" العراقي، مسؤولية قصف قاعدة "كي وان" العسكرية في محافظة كركوك، التي تستضيف قوات أمريكية، بقذائف صاروخية، في 27 ديسمبر، والتي خلف قصفها مقتل مدني أمريكي متعاقد وإصابة آخرين.