إطلاق سراح العشرات في نيكاراجوا إثر احتجاجات 2018

أفادت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، نقلًا عن مصادر معنية، أن السلطات في نيكاراجوا أطلقت، الإثنين، سراح أكثر من 30 سجينًا سياسيًا تم احتجازهم إثر احتجاجات وقعت العام الماضي.



وأوضحت "فرانس 24"، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن من بين المُطلَق سراحهم قائدة الطلبة بلجيكية المولد، أمايا كوبينز، التي تم اعتقالها لكونها ضمن من قدّم الدعم لهذه الاحتجاجات.



أضافت الشبكة أن المُفرج عنهم سيظلون تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، بعد أن تم تسليمهم إلى ذويهم.



وقتل المئات، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة منذ اندلاع التظاهرات المناهضة لرئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا، في العام الماضي.