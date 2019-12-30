الباز: معارضو مصر بلا خيال وما حدث في يناير لن يتكرر

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي

إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، اعتراض البعض على نقل الكباش لميدان

التحرير، خوفا من تشويههم في حال حدوث ثورة في الميدان.





وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة"

المُذاع على قناة "المحور"، إن السياسيين

والمعارضين في مصر بلا خيال، لأن وما حدث في 25 يناير لن يتكرر بنفس السيناريو.





وتابع: "احنا اللى بنتغنى بحضارة مصر لكنا للأسف

احنا مش قد الحضارة دي، والبلد دي أكبر من ولادها بكتير، وكثير منا لا يعرف قيمة

البلد"، متسائلا: لماذا نعترض على مشروع البلد لاستغلال الآثار في تجميل

الميادين، وشكل البلد.





ولفت "الباز"، إلى أننا أمام رؤية للدولة مبنية

على تصور واضح، لعكس حضارة البلد، منوها أن البعض يعتقد أن البلد تعمل بشكل

عشوائي، وهذا غير صحيح.