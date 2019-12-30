البرازيل تبحث عن 8 هاربين فروا من السجن

أعلنت السلطات البرازيلية، الإثنين، أن الشرطة تجري البحث عن 8 هاربين فروا من أحد السجون في ولاية "ميناس جيرايس" جنوب شرقي البلاد.



وأفادت السلطات، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، بأن 13 سجينًا فروا من سجن "بريسيديو دي سيرو" ليل أمس، إلا أنه تم القبض على 5 منهم.



وذكرت السلطات أنه تم نشر قائمة بأسماء وصور الهاربين، وطلبت من لديه معلومات بشأنهم التقدم للإدلاء بها، مضيفة أنها تجري تحقيقا في ملابسات هروبهم.