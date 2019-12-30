مصرع 17 شخصًا في كابول خلال «أسبوع تلوث الهواء»

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا حتفه في العاصمة الأفغانية كابول جراء التهابات الجهاز التنفسي وحالات صحية ذات الصلة خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لتلوث الهواء في المدينة.



وقالت وزارة الصحة العامة التي بدأت، الإثنين، حملة لمكافحة للتلوث في بيان نقلته قناة طلوع الأفغانية - إن أكثر من ثماني آلاف و800 مريض دخلوا مستشفيات حكومية في كابول خلال الأسبوع الماضي، حيث يعانون من حالات مرضية تتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي، من بينها مشكلات البرد والرئة الشائعة.



وأضافت الوزارة الأفغانية أن أكثر من ألف و600 مريض ترددوا على المستشفيات الحكومية في كابول خلال أسبوع من العام الجاري، ما جعل تقارير تقييم جودة الهواء تصنف العاصمة أحد أكثر المدن تلوثُا على مستوى العالم.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع أقنعة على المواطنين في 16 منطقة مزدحمة في العاصمة لمدة أسبوعين، وأن 22 مؤسسة حكومية قد انضمت إلى الجهود الهادفة إلى التغلب على تلوث الهواء في كابول.



ولفتت القناة الأفغانية إلى أنه من بين تلك الجهود المبذولة، أن الوكالة الوطنية لحماية البيئة، أعلنت أنه سيتم إغلاق أكثر من 20 مشروعًا تجاريًا، في حال رفضوا الامتثال إلى اللوائح الرامية إلى تقليل التلوث في الهواء في مدينة كابول.

