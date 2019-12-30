«إرادة جيل»: 2020 عام تمكين الشباب برلمانيًا

أعلن محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، وأمين الشباب، وعضو تنسيقية الأحزاب، أن عام 2020 والذي سيشهد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سيكون عام تمكين الشباب نظرا لاعتزام غالبية الأحزاب وفى مقدمتها إرادة جيل الدفع بعناصر شبابية لخوض هذه الانتخابات.



وأكد أمين عام حزب إرادة جيل، في تصريح له اليوم الاثنين، أن عام 2019 شهد استمرار رعاية الرئيس السيسي بالشباب، وانعقاد النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وتولى عدد من شباب الأحزاب مناصب نواب المحافظين في إشارة مهمة على ثقة القيادة السياسية بالشباب المصرى.



وذكر أن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ستكون اختبار هام لجميع الأحزاب، وان حزب إرادة جيل سيدفع بنسبة لا تقل عن 70 في المائة من مرشحيه من الشباب.