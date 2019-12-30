الحكومة السودانية تدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبي

دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تطوير عمل القطاع الطبي بالسودان.



والتقى حمدوك، الاثنين، مع لجنة أطباء السودان المركزية، برئاسة الدكتور عمر أحمد صالح، وتناول اللقاء الأوضاع الصحية بالسودان، والجهود التي تقوم بها اللجنة ودورها في دعم استقرار القطاع الطبي.



وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، اهتمام ودعم الحكومة الانتقالية للبرامج والمشاريع التي تقوم بها اللجنة، مشيدا بجهودها وخاصة الدور الذي لعبته إبان ثورة ديسمبر.