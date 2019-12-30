«الصوت والضوء» تكشف تفاصيل تطوير القاهرة الخديوية (فيديو)

قال المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إن الشركة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية، بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع إخلاء محافظة القاهرة من الوزارات العام المقبل، والانتقال إلى العاصمة الإدارية.



وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، للمذاع على فضائية "Dmc"، اليوم الاثنين، مع الإعلامية سارة حازم، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بتطوير ميدان التحرير الذي يُعد من أشهر الميادين في مصر".



وتابع: "تتعاون مجموعة من الوزارة في تطوير هذا الميدان مثل وزارة الآثار والسياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".



وأوضح أن شركة مصر للصوت والضوء تختص بأعمال الإضاءة الجمالية في الميدان، على رأسها المتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيتم الإنتهاء من تطوير الميدان بإذن الله، وسيتم العمل على إضاءة وجهات العمران ووجهات ميدان التحرير.