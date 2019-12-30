«تموين بورسعيد»: مركز بورفؤاد سيخدم المدينة المليونية

أكد السيد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، استمرار العمل في المركز التمويني المطور الجديد بمدينة بورفؤاد.



وأشار ثابت في تصريحات صحفية، إلى أن المركز التمويني الجديد سيخدم سكان مدينة بورفؤاد، ومنطقة شرق التفريعة، ومنطقة سهل الطينة، كما أنه سيخدم المدينة المليونية الجديدة.



وأكد وكيل وزارة التموين على أن المركز يأتي استكمالا لسلسلة المراكز التي تم افتتاحها سابقا، وتضمنت المجمع التمويني بمنطقة الـ5000 بحي الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوي الاحتياجات، ومركز التموين المطور بحي المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحي الضواحي والجنوب بمنطقة المروة، ومركز تموين حي الشرق بشارع عباس وإسكندرية.