نقيب الصحفيين: إجراءات جديدة لمواجهة الكيانات الوهمية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقي أي بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفي، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ والتصدي للشائعات التي تهدد استقرار البلاد.



وأضاف نقيب الصحفيين خلال لقائه بمؤسسي حملة «مش صحفي»، أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التي تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلي صفة صحفي الذي ثبت مخالفتهم وتجاوزهم في حق المهنة، خاصة أن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومي مدون عليها مهنة «صحفي» و«محرر صحفي» و«إعلامي»، مضيفًا أن قضية انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.



وأشار رشوان، إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين «تحت التمرين» الذين يعملون في صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف المهم، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.