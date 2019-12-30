-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الصحفيين: إجراءات جديدة لمواجهة الكيانات الوهمية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:02 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
طباعة
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقي أي بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفي، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ والتصدي للشائعات التي تهدد استقرار البلاد.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال لقائه بمؤسسي حملة «مش صحفي»، أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التي تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلي صفة صحفي الذي ثبت مخالفتهم وتجاوزهم في حق المهنة، خاصة أن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومي مدون عليها مهنة «صحفي» و«محرر صحفي» و«إعلامي»، مضيفًا أن قضية انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار رشوان، إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين «تحت التمرين» الذين يعملون في صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف المهم، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

منذ يوم

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

منذ يومين

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبى يوجه رسالة لقواته وللشعب بشأن العدوان التركى

الصور

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

النتيجة فورية.. مصريتان تبتكران جهازًا لاكتشاف السرطان (فيديو)

image description

وفد «يونانى مجرى» يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

تعرف على نوع الفوبيا التى تعانى منها

أغرب 6 صيحات التجميل في 2019

5 عادات يومية تحسن صحتك العقلية

الرئيس نيوز

الغرف التجارية: نسعى لعودة الريادة العالمية لشعار صنع فى مصر

الأرصاد : طقس الغد بارد ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تفاصيل مبادرة صرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين مطلع 2020

لميس جابر: أردوغان متغاظ من ثورة 30 يونيو

منوعات

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

«اليد الواحدة وزر الفراغ».. حيل «آيفون» لكتابة الرسائل بسرعة

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

كشكول

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

وزير التعليم العالي يتفقد المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

"التعليم" تحظر بيع الحلويات والبسكويت بالمدارس

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الكشف عن بوستر معرض القاهرة الـ51 (صورة)

بيت المسرح يحتفل بالعام الجديد بـ4 عروض

التعرف على آثار مصر بـ«ثقافة المنوفية»

عروض مسرح عرائس ومناقشات بـ«ثقافة بنى سويف»

صفحتنا ع الفيس بوك