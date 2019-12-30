تدشين مسابقة الأطفال العباقرة لذوي الهمم بالمحلة

انطلقت اليوم، فعاليات تدشين مسابقة الأطفال العباقرة في مركز ومدينة المحلة، لتأهيل أطفال الإعاقة وذوي الهمم والتغلب على معوقات حياتهم خلال الفترة الزمنية التي تترواح ما بين 5 و 18 سنة.



جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، وتحديد الاحتفال السنوي لتكريمهم في يوم 24 ديسمبر من كل عام، فضلا عن تسخير كافة الإمدادات والدعم لهم ولأسرهم.



وكشف الدكتور أحمد سمير أخصائي ومؤسس مبادرة "أطفال العباقرة" أن مبادرة الأطفال العباقرة نجحت في تمام درجات الكفاءة رفع درجات السمات لدى كل صبي وفتاة من ذوي الهمم والإعاقة، من خلال كيفية بناء الشخصية وبث آلية الاستقرار وتعلم قواعد اللغة الإنجليزي، والحديث عن بلده في تقديم شخصي متميز ومرتب خلال جدول زمني.



وأضاف سمير، أن مشروع إعداد أطفال العباقرة، أن تلك المبادرة تستهدف شريحة الأطفال خلال المرحلة العمرية تبدأ من سن 5 سنوات حتى 18 سنة، بموجب الاعتماد على مقاييس الذكاء، ورد الفعل والتركيز ودرجات رد الفعل بموجب الاستفادة من آليات التأهيل والتدريب للتصدي لكافة أوجه التأخر الذهني وجعلها معايشة طبيعية من خلال الحوار الجيد مع من حوله.