-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائرها خلال 4 أسابيع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
تكبّدت الأسهم الأوروبية أشد خسائرها ليوم واحد خلال 4 أسابيع، الإثنين، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح من موجة صعود قياسي وضعت المؤشر الرئيسي على مسار صوب أفضل عام له منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي أسبوع اختصرته العطلات، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.9% في أحجام تداول أقل من ثلث متوسطه منذ بداية الشهر الحالي، والمؤشر مرتفع 24% هذا العام، ليتجه صوب أكبر صعود سنوي له منذ 2009.

وأدى تراجع في الأسواق الأمريكية إلى تفاقم خسائر بورصات المنطقة، في انخفاض شمل جميع القطاعات.

وقال مارك تيلور، متعامل المبيعات في ميرابود: "الأحجام دون المتوسط، والناس يبذلون أقل ما يمكن، بعض جني الأرباح وبعض تجميل الدفاتر كونها نهاية السنة".

وتصدرت الخسائر أسهم الشركات الصناعية والقطاعات المأمونة الأخرى، في حين منيت أسهم البنوك، أحد القطاعات الرئيسية الأضعف أداء هذا العام، بأقل الخسائر.

وتراجعت الأسهم في فرانكفورت أكثر من نصف بالمئة، في حين نزلت تلك التي في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حوالي 1%، وانخفضت الأسهم المدرجة في لندن 0.8%

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

منذ حوالي 6 ساعات

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

منذ حوالي 3 ساعات

إحالة واقعة الاعتداء على مواطنة من ذوى الهمم لـ«تفتيش الداخلية»

منذ يوم

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الصور

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

النتيجة فورية.. مصريتان تبتكران جهازًا لاكتشاف السرطان (فيديو)

image description

وفد «يونانى مجرى» يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

تعرف على نوع الفوبيا التى تعانى منها

أغرب 6 صيحات التجميل في 2019

5 عادات يومية تحسن صحتك العقلية

الرئيس نيوز

الغرف التجارية: نسعى لعودة الريادة العالمية لشعار صنع فى مصر

الأرصاد : طقس الغد بارد ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تفاصيل مبادرة صرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين مطلع 2020

لميس جابر: أردوغان متغاظ من ثورة 30 يونيو

منوعات

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

«اليد الواحدة وزر الفراغ».. حيل «آيفون» لكتابة الرسائل بسرعة

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

كشكول

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

وزير التعليم العالي يتفقد المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

"التعليم" تحظر بيع الحلويات والبسكويت بالمدارس

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الكشف عن بوستر معرض القاهرة الـ51 (صورة)

بيت المسرح يحتفل بالعام الجديد بـ4 عروض

التعرف على آثار مصر بـ«ثقافة المنوفية»

عروض مسرح عرائس ومناقشات بـ«ثقافة بنى سويف»

صفحتنا ع الفيس بوك