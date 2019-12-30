«عاشور» يتفقد أعمال البناء بمبنى المحامين الجديد

تفقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، أعمال بناء مبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.



واستمع "عاشور"، خلال الجولة لشرح تفصيلي من المهندس المختص لخطة تشطيب المبنى، مشددا على ضرورة إنهاء المرحلة الأولى منه خلال أقرب وقت ممكن، لنقل الموظفين إليه، لبدء تطوير مبنى النقابة التاريخي.



وطلب "عاشور"، جدول زمني يتضمن كافة تفاصيل العمل بالمبنيين وموعد الانتهاء منها، على أنه يسلم له خلال أسبوع على الأكثر.



ومن المقرر يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفيوم، يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 يناير.



وأوضح هشام الدش نقيب محامي الفيوم، أن افتتاح المعهد يعقد في تمام الساعة 12 ظهرا، بنادي المحامين بالمحافظة، ويعقبه لقاء مفتوح مع النقيب العام.