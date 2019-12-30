أردوغان يوقع على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث تم تسليمها إلى البرلمان في أنقرة.



ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع في 2 يناير المقبل؛ لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.



وجاء في نص المذكرة: «في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وحاجة ليبيا إلى خدمات التعليم والتضامن اللازمة لتشكيل جيش نظامى منضبط وذو مهارة عالية ومستوى تعليمى بسبب الحاجة لمكافحة التهديدات التى تتعرض لها».



وتابعت "فى ضوء ما سبق فإننا نعرض عليكم إرسال قوات مسلحة تركية إذا اقتضى الأمر خارج حدود تركيا لدولة أجنبية وسيتم استخدام هذه القوات بناء على الأسس التي وضّحها رئيس الجمهورية لمكافحة التهديدات ولأخذ التدابير اللازمة، ضد التهديد والمخاطر الأمنية الموجهة للمصالح التركية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة فى إطار القانون الدولى، وللتصدّي للهجمات غير المشروعة للمصالح التركية فى ليبيا من قبل المنظمات الإرهابية، والحماية من خطر الهجرة الجماعية وغيرها من المخاطر المحتملة، ولتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، ولتوفير الدعم الذي طلبته حكومة الوفاق الليبية.



وتقدمت حكومة الوفاق الوطني بليبيا لطلب الدعم العسكري من تركيا لمكافحة ما أسمته تهديدات يمكنها أن تعرض المنطقة كلها لخطر مثل داعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى والمجموعات المسلحة الخارجة على القانون والهجرة غير الشرعية والتجارة بالبشر.