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مصر

«الري»: إزالة 50 ألف حالة تعد على النيل منذ انطلاق الحملة القومية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:25 م
تعدي النيل
تعدي النيل
وائل القمحاوى
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نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، 5 حالات إزالة للتعديات على نهر النيل، في محافظتي "سوهاج وأسيوط"، اليوم الاثنين، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 50507 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد لـ"الدستور"، إنه يتم حصر التعديات على كافة الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.

وأكد رئيس القطاع، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضي قدما وعدم التهاون فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

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