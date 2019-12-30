إصابة 12 في انقلاب سيارة ترحيلات بأكتوبر

أصيب 12 مجندا ومتهما في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.



تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، وانتقل رجال مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات بطريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة، وكادت تصطدم بسيارة أخرى فحاول قائدها تفادي وقوع التصادم فاختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى ميل السيارة وانقلابها على جانبها.



ونقل المصابين من المجندين والمتهمين إلى المستشفى وتبين أن إصابتهم سطحية، وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.