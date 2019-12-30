إحالة 37 عاملا بمستشفى إهناسيا للتحقيق

أحال المحاسب يحيى ياسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف 37 طبيبًا وصيدليًا وإداريًا، للتحقيق بالشئون القانونية، لتركهم العمل بمستشفى إهناسيا المركزي، دون إذن أو سند قانوني.



جاء قرار رئيس الوحدة المحلية، بناءً على تقرير إدارة المتابعة بالوحدة، عقب المرور على المستشفى، لمتابعة سير العمل وانضباطه، وتبين عدم تواجد 22 طبيب و13 صيدلي وإداريين، تركوا العمل خلال المواعيد الرسمية.



وشّدد الدكتور محمد هانى غنيم على استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى.



وأكد المحافظ على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي، بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.