إخماد حريق بمحل منظفات في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الاثنين، من السيطرة على حريق شبّ داخل محل تجاري بحلوان، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأراوح.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل محل منظفات بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة على الحريق وإخماده.