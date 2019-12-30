واشنطن تتوعد إيران في 2020: سنواصل فرض العقوبات

أعلنت الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل، الإثنين أن الولايات المتحدة ستواصل في العام القادم فرض عقوبات على إيران.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، فى وقت سابق، 5 مواقع تابعة لمليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة أخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر.



على جانب آخر، أدانت إيران بشدة الهجمات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.