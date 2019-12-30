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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن لوحة مفاتيح جديدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تدخلت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية بقوة لترقية مراحل التطور والتحديثات المستمرة التي تدعمها تطبيقات لوحات المفاتيح المخصصة للكتابة على الأجهزة الذكية خصوصا الهواتف.

وتستهدف الشركة من الابتكار الجديد التخلص من مشكلة صعوبة الكتابة لفترة متتابعة طويلة سواء عند استخدام تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

وبحسب موقع "ubergizmo.com"، فإن سامسونج قدمت حلا مستقبليا يتمثل في لوحة مفاتيح متطور خاصة بها تسمى سيلفي تايب "SelfieType" والتي ستكون عبارة عن لوحة مفاتيح افتراضية تجريبية داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI وتعتمد على الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي في عملها.

وتتيح لوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية سيلفي تايب "SelfieType" الفرصة أمام مستخدمي الهواتف الذكية الكتابة براحة أكبر واستمرارية عبر أجهزتهم الذكية دون لمس الهاتف من الأساس، حيث ستساعد تقنية الذكاء الاصطناعي الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية في التعرف على يد وأصابع المستخدم وتحديد موضع الأصابع بدقة.

ومن جانبها، أوضحت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، أن لوحة المفاتيح الافتراضية سيلفي تايب "SelfieType" سوف تحتوي على وحدة خاصة للذكاء الاصطناعي تسمى SelfieType AI ستتمحور مهمتها حول تحليل حركات الأصابع التي تلتقطها كاميرا الهاتف الأمامية، وتحويلها بشكل فوري إلى بيانات مدخلة تظهر على شاشة العرض الخاصة بالبريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة المختلفة.

وأوضحت سامسونج، أن استخدام لوحة مفاتيح سيلفي تايب "SelfieType" - التي سوف تكون متوافرة في حال اعتمادها رسميا في المستقبل القريب مع العديد من الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لن يتطلب وجود أي أجهزة أو ملحقات أخرى إضافية لدعم عملية التشغيل.

وحتى الآن، لم تعلن سامسونج بشكل رسمي ما إذا كانت هناك احتمالية لاعتماد لوحة مفاتيح سيلفي تايب في المستقبل القريب على جميع أجهزتها وهواتفها الذكية أم لا، ولكن من المرجح أن تظهر أمام زائري معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع المقبل في لوس أنجلوس الأمريكية.

جدير بالذكر أن لوحة مفاتيح سيلفي تايب هي أحد الابتكارات والبرامج التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها المعامل التابعة لشركة سامسونج " Samsung C-Lab Inside".

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