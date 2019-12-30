محافظ دمياط يناقش صعوبات التصالح في مخالفات البناء

عقد محافظ دمياط اليوم، اجتماعًا لمناقشة الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



وأكدت المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تطبيق قانون التصالح الذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظًا على أرواح المواطنين، معلنة عن مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر أخرى بداية من يناير.



كما استمعت المحافظ إلى الصعوبات التي واجهت اللجان الفنية الخاصة للتصالح، موجهة تعليماتها بخلق قنوات للتواصل بين نقابة المهندسين وأعضاء اللجنة وكذا كافة رؤساء المراكز والمدن يهدف أساسا إلى تيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذا المواطنين.



وواصلت المحافظ تعليماتها بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون ومناقشة بنوده مع الأهالي،و كذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.



وأشارت المحافظ إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.