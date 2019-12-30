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عالم

بومبيو يحسم جدل ترشحه لـ«الشيوخ»: أحب العمل مع ترامب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:47 م
بومبيو
بومبيو
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع ذا إيبوتش تايم الأمريكي تفاصيل إمكانية ترشح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للكونجرس.

وقال الموقع إن بومبيو عضو الكونجرس السابق، أكد أنه لا يستبعد الترشح للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ، لكنه لا يرغب في القيام بهذا الأمر.

وتابع خلال تصريحاته لقناة فوكس آند فريندز، أنه أخبر روبرت أوبراين بأنه لن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ المفتوحة في كانساس: "شاهدت حياتي وهي تتناوب ولم يكن أحد يتوقعها أبدًا، لكن هذا ليس شيئًا أريد القيام به، أريد البقاء هنا ومواصلة أداء المهمة التي أخدمها مع الرئيس دونالد ترامب وآمل أن أقوم بدور جيد للشعب الأمريكي أيضًا".

وأشار إلى أنه وزوجته يحبان كانساس ولديهما العديد من الأصدقاء والأقارب، مضيفًا: "اعتزم البقاء هنا والاستمرار في العمل كوزير للخارجية".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن بومبيو يجب أن يترشح، بينما قال ترامب إن بومبيو سيفوز إذا خاض الانتخابات.

كانت "فورين بوليسي" الأمريكية قد كشفت الأمر، مؤكدة أن بومبيو يدرس أمر الترشح على المقعد الشاغر في كانساس.

وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير لها إنه على مدى أشهر رفض بومبيو شائعات التنحى عن منصبه ككبير الدبلوماسيين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية كانساس مسقط رأسه، لكن مع اقتراب دورة انتخابات 2020، لمّح الاستراتيجيون الجمهوريون والمصادر المقربة من بومبيو إلى أنه سيخوض الانتخابات على الرغم من عدم الإعلان عن أي قرار.

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