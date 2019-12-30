«إعلام بني سويف» تحصد جائزتي «الأفلام الدولية» بالسودان

حصدت كلية الإعلام في جامعة بني سويف، اليوم، جائزتي أفضل تصوير ولجنة التحكيم الخاصة في حفل مسابقة الأفلام الدولية تهارقا بالسودان.



وحصل فيلم "نوح" وهو أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية على جائزة أفضل تصوير لزينب عبد الحميد ولجنة التحكيم.



الفيلم من إخراج أبانوب يوسف وإشراف الدكتورة إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية.



وشارك الفيلم في مهرجانات عدة وحصد العديد من المراكز، ويحكي عن 3 لاجئين من 3 قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وغير قادرين على العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخرى للوطن.