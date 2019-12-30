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عالم

تركيا تعترف بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ذكرت 4 مصادر تركية، الإثنين، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج.

وقال مسئول تركي كبير لوكالة رويترز: "تركيا لا ترسل حاليًا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا، لكن يجري حاليًا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه".

أضاف المسئول: لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك، ولم يتضح ما إذا كان إرسال هؤلاء المسلحين إلى ليبيا سيتم ضمن خطة لنشر قوات تركية في ليبيا يدرسها البرلمان الخميس المقبل.

يأتي هذا التطور بعد يومين فقط من كشف تقارير إخبارية عن وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس.

ونقلت صحيفة العرب الدولية، السبت الماضي، عن مصادر ميدانية وسياسية قولها: "إن حوالي ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا مؤخرًا للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقل المسلحين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، كان من خلال رحلات على متن الخطوط الليبية والخطوط الإفريقية، مشيرة إلى أن آخر رحلة لشركة الخطوط الإفريقية هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة"، من أجل تحرير مدينة طرابلس من أيدي الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة السراج.

ووقعت تركيا اتفاقيتين منفصلتين الشهر الماضي مع حكومة السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وصدّق البرلمان التركي على اتفاق للتعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج، ويستعد لمناقشة مشروع قرار الخميس المقبل لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

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