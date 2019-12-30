ندوة تثقيفية للتوعية حول مرض سرطان الثدي بالمنيا

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق العلاج وذلك بمركز ديرمواس.



ونفذت اليوم أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز ديرمواس تحت رعاية النائب علاء السبيعي أمين المحافظة، ندوة عن مرض سرطان الثدي، وكيفية الوقاية منه، وطرق العلاج، وكيفية اكتشافه مبكرا.



حاضر فى الندوة أحد الأطباء المتخصصين وتحدث عن مرض السرطان وأعراضه ووسائل الفحص الذاتي والدوري، وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة عن المرض، وتوعية المرأة ضد سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي.



وأكد على بهاء أمين المركز، أن هذه المبادرات تأتى في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية والاهتمام بصحتها خلال الفترة المقبلة، وانطلاقا لدور الحزب الفعال فى تفعيل مبادرة "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك من أجل توعية المرأة بخطورة هذا المرض.