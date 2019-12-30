نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنهم تلقوا 750 ألف مكالمة هاتفية أسفرت عما يقارب 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال.



وأشار عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر وقعت على أكثر من اتفاقية دولية ومحلية لحماية الطفل، وتوفير حقه في حياة كريمة، موضحًا أن من حق الطفل ألا يتم تزويجه في هذا السن.



وأردف أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجريم زواج الأطفال، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من شارك في تزويج قاصر، ومن يحرض على زواج عرفي، وهذا يطال المحامين أو المأذون.



ولفت إلى أنهم طالبوا بإلغاء دفتر التصديق على الزواج العرفي، حيث كان يزوجوا الأهالي البنات في سن صغيرة، ثم يذهبون للمأذون للتصديق على الزواج.



وأوضح مدير خط نجدة الطفل أن المحاكم فيها 16 ألف قضية إثبات زواج، و14 ألف إثبات نسب، مشيرًا إلى أن 50% من الزيجات العرفية لا توثق لأن الزوج يكون قد هرب.