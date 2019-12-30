شهادة أردوغان «المزيفة».. وصمة عار تطارده ومطالب بمحاكمته (فيديو)

أعدت مؤسسة ماعت جروب، تقرير بالفيديو يكشف فضيحة جديدة تواجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتزويره الشهادة الجامعية، الأمر الذى يكشف مخالفات الرئيس التركى، وتغاضى مؤسسات تركيا، واللجنة العليا للانتخابات التركية من الخوض فى الجدل الحقوقى الذى أثاره قرار اتحاد مصالح الشهر العقارى التركية بشأن الشهادة الجامعية للرئيس التركى.



وأضاف التقرير، أن شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، أثارت جدلا كبيرا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيا، ونظم مجموعة من النشطاء وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورج الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذكر التقرير أن النشطاء يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي الذى تغاضى عن هذا الأمر.