وكيل الإيبارشية البطريركية يزور رضا حجازي

زار اليوم الإثنين القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، لتقديم التهنئة على منصبه الجديد.



وتطرق الحديث إلى عرض بعض المشاكل التي تخص الصفوف الأول والثاني ثانوي بالنسبة للشبكات والامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى عدم استطاعة المدارس الكاثوليكية تحمل التكاليف الباهظة؛ نظرًا لأنها لا تهدف إلى الربح لكن هي مدارس تقدم رسالة تعليمية تربوية.