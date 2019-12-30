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مصر

بروتوكول تعاون بين «أهل مصر» وشركة «أرما» للتوعية بمخاطر الحروق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
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ضمن مشروعها الكبير "القرية الآمنة"، وقعت مؤسسة "أهل مصر" للتنمية بروتوكول تعاون مع شركة "أرما" مصنعي الزيت الرائد الأول في السوق المصرية "كريستال" حملات للتوعية والوقاية بمخاطر الحروق في 3 محافظات هي بني سويف والفيوم والمنيا، تحت شعار "إنسانية بلا حروق"، وذلك ضمن خطة مؤسسة "أهل مصر" للتنمية الشاملة وسعيها الحثيث للحد من مخاطر حوادث الحروق، وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية للمصابين، بهدف توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان داخل المنازل الأكثر عرضة لحوادث الحريق.

ويتضمن بروتوكول التعاون 27 محاضرة للتوعية بأضرار الحروق وجلسات لمناقشة سبل الحد من الإصابة بالحروق وطرق الوقاية، داخل 27 قرية بالمحافظات الثلاث لعدد 1350 منزلًا، إضافة إلى حفل يتم خلاله استضافة "الشيف شربيني" لتوعية السيدات بعد أن وصلت نسبة حوادث الحروق بالمطابخ إلى 70%.

وأشادت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر" للتنمية بالدور الفعال، الذي تقوم به شركة زيت "كريستال" مع "أهل مصر" من خلال مبادرة "القرية الآمنة"، التي تستهدف توعية 30 ألف شخص بجلسات التوعية والوقاية ضد مخاطر الحروق.

وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى نشوب ما يقرب من 37 ألف حادث حريق سنويًا داخل المنازل سواء بالريف أو الحضر، ما يستدعي ضرورة العمل على نشر الوعي بمخاطر الإصابة بالحروق من خلال حملات توعية داخل المنازل.

وأضافت السويدي أن هناك العديد من محافظات الصعيد ومن بينها محافظة بني سويف تعاني من مشكلات اجتماعية وتنموية، والتي تشكل سببًا رئيسيًا في الإصابة بالحروق، ما يستدعي ضرورة العمل على تقديم الحد الأدنى من الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تتيح لبعض قرى بني سويف عدم التعرض للحرائق المدمرة التي تؤدي لحدوث كوارث إنسانية كبيرة.

وأكدت أن دعم الشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني لمؤسسة "أهل مصر" من الأمور الحيوية التي تمكننا من الاستمرار في هذا المشروع وغيره من المشروعات التنموية الأخرى التي تهدف لإنقاذ وتوعية الأسر في المحافظات المصرية.

ومن جانبه أكد علي محفوظ، سعيد مدير عام شركة "أرما" للزيوت، السعي الدائم للمساهمة في النهوض بالمجتمع المصري كون شركته جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع، وذلك عن طريق استراتيجية متكاملة تهدف إلى التنمية والنهوض بالقرى المصرية ضمن مشروع "القرية الآمنة" الذي تنفذه مؤسسة "أهل مصر" للتنمية للحد من الإصابة بالحروق.

وأشاد محفوظ بالدور الفعال الذي تقوم به "أهل مصر" من عمليات التطوير والتوعية ضد مخاطر الحروق، الأمر الذي دفع شركة "أرما" لتكون جزءا من برنامج التوعية، من خلال الاستعانة بالشيف شربيني للمشاركة في حملات التوعية لحث السيدات من ربات البيوت وغيرهن بكيفية التوعية والوقاية بأضرار الحروق اعتمادا على جماهيريته الكبيرة التي اكتسبها من برنامجه التليفزيوني الشهير والذي يتابعه الملايين من السيدات في جميع أنحاء الجمهورية، باعتبارهن الأكثر عرضة للإصابة بالحروق.

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