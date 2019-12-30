القس أثناسيوس يترأس احتفالات كنيسة البابا شنودة مايو برأس السنة

يترأس القس أثناسيوس رزق راعي كنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة زهور مايو جنوب القاهرة، احتفالية عيد رأس السنة بالكنيسة مساء غد الثلاثاء.



وتتضمن الاحتفالات عددا من الفقرات الروحية تبدأ بصلوات العشية ـ يليها فقرة تراتيل مسيحية وعرض مسرحي احتفالًا بالعام الجديد ويعقب الاحتفالية صلوات التسبحة يليها صلوات القداس الإلهي صباح الأربعاء المقبل.