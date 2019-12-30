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سياسي تركي: إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لا يخدم أمننا القومي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:18 م
المحلل السياسي التركي
المحلل السياسي التركي بركات قار
أحلام عبدالرحمن
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قال المحلل السياسي التركي بركات قار إن هناك تحركات سياسية داخلية في تركيا يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية مع الأحزاب السياسية، عدا حزب الشعوب الديمقراطي، تمهيدًا للتصويت في البرلمان حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأضاف قار خلال لقائه في قناة الغد، أن زيارة وزير الخارجية التركي للأحزاب السياسية روتينية، إلا أنها تأتي نتيجة المعارضة الواسعة من الأحزاب والمنظمات والنقابات للتدخل العسكري في ليبيا، متابعًا أنه لا يوجد أحد في تركيا على اقتناع بأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا يخدم الأمن القومي التركي.

وأوضح قار أن أردوغان بدفع الميليشيات المسلحة، وإرسال القوات إلى ليبيا يسارع الزمن كي يستطيع أن يكون قويًا بما يكفي لقلب المعادلة الموجودة الآن في الأراضي الليبية، والتي أسفرت عن تطويق الجيش الوطني الليبي لقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن أردوغان يتعجل إرسال القوات حتى يكون قادرًا على التفاوض مع الغرب، خاصة فيما يتعلق بملف إدلب، ورأى أن تلك الورقة هي التي باتت في يد الرئيس التركي بعد أن أصبحت ورقة اللاجئين غير مؤثرة كما كانت في السابق.

وأكد قار أن الرئيس التركي يحاول نقل بؤر التوتر الآن إلى ليبيا للحفاظ على القوى الإخوانية المتواجدة في تلك المنطقة، متابعًا أن تلك الخطوة لها بُعد سياسي أو أيديولوجي يتعلق بكل المنطقة.

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