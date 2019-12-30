غدًا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأوضاع في ليبيا

أفادت قناة العربية السعودية، الإثنين، بانعقاد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدًا؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.



ووصف المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، الإثنين، الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج بأنه تصعيد للنزاع الليبي.



كانت مصادر تركية كشفت لـ"رويترز" عن جزء من خطة الرئيس التركي للتدخل في ليبيا، وقالت إن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار خطة نشر قوات عسكرية في هذه البلاد.



وذكرت 4 مصادر تركية أن هذا الإجراء يدرس اتخاذه ضمن خطة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، التي تشهد حاليًا معركة شرسة في ظل هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على المدينة.