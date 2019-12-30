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الكرازة

الأنبا أنطونيوس نجيب يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بالأعياد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:13 م
الأنبا أنطونيوس نجيب
الأنبا أنطونيوس نجيب
تريزة شنودة
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استقبل صباح اليوم، صاحب الغبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للأقباط الكاثوليك، صاحب النيافة الأنبا تادرس مطران الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، حيث هنئه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي يوم 25 من ديسمبر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر.

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