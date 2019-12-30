بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل «الآباء البندكتين»

استقبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الآباء البندكتين بمصر، ووجه لهم رسالة شكر على تهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، ودار الحوار حول رسالتهم وخدمتهم بمصر.



ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، القداس الختامي لزيارة رفات القديسة تريزا بمصر مساء اليوم بكنيستها بشبرا.



يذكر أن الرفات المقدس سيظل موجودا على مدار الأسبوع الحالي في بازيليك القديسة تريزا بشبرا حتى اليوم، ويتخلل الزيارة عدد من الفقرات الروحية، إضافة إلى القداس الصباحي والمسائي، علما بأن صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفال بوداع الرفات بمشاركة أصحاب السيادة البطاركة والمطارنة الكاثوليك في مصر.